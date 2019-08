Corriere della Sera - Inter, si lavora per un altro top player

Edin Dzeko potrebbe presto sposare il progetto Suning. Il bosniaco, da tempo nel mirino dell'Inter, è ormai ai ferri corti con la Roma che nonostante tutto continua a non abbassare le pretese per la punta ex City.



Secondo le indiscrezioni del "Corriere della Sera" Marotta avrebbe pronto un rilancio in modo tale da addolcire l'accordo coi giallorossi, ma questa nuova offerta sarebbe stata posticipata alla prossima settimana.



Continuano i contatti tra il congiunto della Beneamata e l'intermediario Martina, che nei giorni scorsi è stato nella sede di Porta Nuova ad ascoltare le intenzioni del club di Zhang e impostare la trattativa per portare l'attaccante a Milano.