Corriere della Sera - Icardi e Wanda Nara a Torino. Cessione in vista?

Secondo le indiscrezioni del "Corriere della Sera" Mauro Icardi sarebbe stato visto a Torino con la moglie/agente Wanda Nara. E' risaputo che il giocatore piaccia moltissimo alla Juve, specialmente dopo l'approdo di Maurizio Sarri nel capoluogo piemontese. Ecco quanto riferito dal noto quotidiano:





“A Torino circola una voce: la scorsa settimana Mauro Icardi e la moglie-manager Wanda Nara sarebbero stati avvistati in via Pomba, pieno centro. In questi giorni gli illustri coniugi si trovano a Tokyo, in Giappone. Ma prima di volare dall’altra parte del globo, e subito dopo aver accompagnato i figli in vacanza dalla nonna argentina, Wanda aveva annunciato tramite una storia di Instagram il suo rientro in Italia «per 24 ore di lavoro». Chissà se il blitz prevedeva una puntata a Torino, destinazione possibile se non probabile per il centravanti separato in casa Inter. La Juve non vorrebbe versare ai nerazzurri più di 65 milioni ed eviterebbe volentieri uno scambio con Paulo Dybala. La trattativa esiste, prosegue".