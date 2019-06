Corriere della Sera - Attenta Inter, anche il Fenerbahce punta Kolarov

Secondo quanto riferito dal "Corriere della Sera" Kolarov sembrerebbe essere finito nel mirino del Fenerbahce.



Il giocatore della Roma piace anche all'Inter, che nel frattempo continua a lavorare sulla trattativa per portare un altro tassello di Pallotta a Milano: Edin Dzeko.



Stando sempre alle indiscrezioni dell quotidiano il bosniaco sarebbe ad un passo dal club nerazzurro. Discorso diverso per il terzino serbo che sembrerebbe destinato al club turco.



L'Inter non molla, e monitora costantemente entrambe le piste per regalare a Conte i rinforzi adeguati in vista della prossima stagione.