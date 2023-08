di Redazione, pubblicato il: 13/08/2023

(Inter) Tutto in poche ore, Gosens a Berlino a titolo definitivo, Carlos Augusto all’Inter in prestito con obbligo di riscatto. Le cifre in ballo sono sostanzialmente le stesse, un’operazione giudicata da tutti in maniera favorevolissima. Inzaghi trova un vice Dimarco con le caratteristiche più adatte al suo gioco, si abbassano età media e costo della rosa.

Nel corso dell’incontro con la dirigenza brianzola pare che l’Inter abbia tentato di avviare un discorso su Correa. Ipotesi poco dopo smentita da Adriano Galliani all’uscita dalla sede dell’Inter. Macché, dai… Non c’è nulla, c’è troppa distanza tra gli ingaggi di Inter e Monza“.