Correa-Inter, l’argentino resta la priorità ma il Siviglia complica i piani

Arrivano aggiornamenti dall’edizione odierna di Sport Mediaset sulla situazione Joaquin Correa. L’argentino resta la priorità dell’Inter ma ci sarebbe ancora distanza per il prezzo del cartellino con la Lazio. Claudio Lotito, infatti, continua a chiedere 35 milioni e non sembrerebbe intenzionato a fare sconti. L’offerta dell’Inter, invece, è di 30 milioni di euro ma non è da escludere l’aggiunta di bonus per provare ad avvicinare la richiesta di Lotito.

A complicare i piani di Marotta ci sarebbe il Siviglia, ex club di Correa a cui spetta il 20% sulla futura rivendita del giocatore. Per questo motivo i biancocelesti punterebbero ad incassare il più possibile dalla cessione del Tucu ma l’Inter non sembrerebbe intenzionata a fare ulteriori rilanci.

I nerazzurri nel frattempo avrebbero bloccato Andrea Belotti del Torino per non farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa con la Lazio per Correa saltasse definitivamente. Intesa raggiunta con i granata sulla base di 20 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento e sarebbe soltanto in attesa del via libera nerazzurro. L’Inter ha fretta di chiudere per il nuovo attaccante per metterlo già a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Verona in programma venerdì sera.