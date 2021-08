Correa-Inter, c’è ancora distanza con Lotito ma Marotta ha la soluzione

Manca poco più di una settimana alla fine di questa sessione di mercato e i nerazzurri sarebbero al lavoro per chiudere il prima possibile il colpo Joaquin Correa dalla Lazio. Il giocatore starebbe spingendo per il trasferimento in nerazzurro per riabbracciare Simone Inzaghi e Claudio Lotito avrebbe deciso di abbassare le pretese economiche rispetto ai 40 milioni richiesti inizialmente.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sarebbe ancora qualche milione di distanza tra le parti per il prezzo del cartellino. Tra l'offerta nerazzurra e la richiesta di Claudio Lotito ballano circa 5 milioni di euro. L’Inter, infatti, avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro mentre i biancocelesti vorrebbero incassare almeno 35 milioni di euro. L’intenzione di Beppe Marotta sarebbe quella di inserire nella trattativa alcuni bonus per provare ad accontentare le richieste del patron biancoceleste, che a questo punto non sembrerebbe disposto a fare ulteriori sconti. L'affare potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

Filtra comunque ottimismo per la buona riuscita dell’operazione, che stando a quanto riporta Sport Mediaset, potrebbe chiudersi entro i prossimi giorni. La speranza di Simone Inzaghi sarebbe quella di avere il Tucu già a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona in programma il prossimo venerdì alle 20:45 allo Stadio Bentegodi.