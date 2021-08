Correa Inter, al valzer con l'argentino è invitato anche Insigne

CORREA INTER - Oltre ad Edin Dzeko, in Via della Liberazione stanno pensando di ingaggiare un altro attaccante. Questa intenzione è ormai nota a tutti, ma con l'inizio del campionato sempre più vicino (all'esordio col Genoa manca una settimana) la necessità di completare il reparto diventa evidente.

Sotto questo punto di vista impossibile non fare il nome di Joaquin Correa, giocatore che sotto la guida di Simone Inzaghi alla Lazio la scorsa stagione si è comportato in maniera egregia e che proprio il tecnico di Piacenza vorrebbe riabbracciare in nerazzurro. Il patron capitolino Claudio Lotito pretende un assegno da almeno 40 milioni di euro, ma pur di fare tutte le parti felici, per l'attaccante che ieri ha compiuto 27 anni potrebbe anche concedere uno sconto.

Successivamente abbiamo il nome di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che non ha ancora rinnovato il contratto e che potrebbe addirittura trasferirsi alla Lazio proprio come erede di Correa. Un intreccio di mercato che coinvolge le città di Milano, Roma e Napoli e che la prossima settimana è pronto a dare spettacolo. L'agente di Insigne ha provato timidamente a proporlo all'Inter, ma al momento il preferito dei nerazzurri (e di Inzaghi) resta El Tucu. Lo riferisce Sportmediaset attraverso il proprio tg in onda ad ora di pranzo.