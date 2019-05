Cordoba, l'ex difensore "sponsorizza" un proprio connazionale per l'Inter

Per Duvàn Zapata è stata senza dubbio una stagione da incorniciare. Con le sue 37 presenze (per un totale di 2898 minuti giocati) condite da 23 reti, l'attaccante colombiano ha dato un contributo rilevante per la prima qualificazione in Champions League dell'Atalanta.

Ad elogiare il bomber della Dea, ci ha pensato anche Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter che su un possibile futuro milanese del n°91 ha detto:

"Duvàn Zapata pronto per una big come l’Inter? Ha dimostrato quest’anno di essere pronto, con tutto quello che ha fatto. Il campionato italiano è il più difficile del mondo secondo me, lui è riuscito a fare tantissimi gol e anche tantissime belle prestazioni".