Conte-Inter, si continua? C'è un indizio che fa pensare alla permanenza

In attesa dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang, l’Inter si prepara a programmare il proprio futuro ed uno dei temi è quello inerente proprio all’allenatore.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss da Ciro Venerato, Massimiliano Allegri potrebbe non essere un’opzione per l’Inter dal momento che rappresenta la prima scelta per il Napoli.

Insomma, se così fosse, sarebbe un ulteriore indizio che porta alla permanenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.