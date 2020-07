Conte Inter, pressing del tecnico alla dirigenza: chiesti rinforzi di spessore

Antonio Conte, il giorno dopo il pareggio rimediato in casa contro la Fiorentina, avrebbe chiesto alla dirigenza dei rinforzi di prima fascia per irrobustire l'organico. Il tecnico salentino, dopo le dichiarazioni stuzzicanti sul secondo posto conquistato, vuole adesso dei profili top per puntare allo scudetto nella stagione successiva.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset Conte avrebbe pressato la dirigenza targata Suning per migliorare ulteriormente la rosa. Il primi nomi sul taccuino, stando sempre a quanto riferito dall'emittente, sarebbero Alaba o Kanté per poi passare per il reparto offensivo. Su quest'ultimo si valuterebbe il profilo di Edin Dzeko.



Non solo: sempre sulla mediana è evidenziato come possibile innesto il nome di Vidal. Il cileno è un pallino dell'allenatore nerazzurro, che non hai nascosto il suo gradimento nei confronti del centrocampista dati i risultati conseguiti qualche anno fa con la Juventus. Conte adesso preme per dei super acquisti, dopo aver etichettato il secondo posto come "il primo dei perdenti".