Conte-Inter, il neo tecnico interista ha scelto il tipo di attaccante che vuole

Inizia a delinearsi l'identikit del prototipo di attaccante gradito ad Antonio Conte. Identikit che difficilmente possa tracciare il profilo di Mauro Icardi, attaccante principalmente specializzato nel gioco all'interno dell'area di rigore.

Per questo motivo, la dirigenza meneghina ha già accontentato il tecnico salentino raggiungendo l'accordo con Edin Dzeko. Ovviamente ingaggiare solo il bosniaco non basterà. Per questo motivo, nelle ultime ore è stato accostato all'Inter anche Ante Rebic, esterno offensivo croato che rientrerebbe perfettamente nel tipo di giocatore gradito all'ex juventino. Sul vice-campione del mondo, Tuttosport scrive:

"Il club tedesco (l'Eintracht Francoforte) aveva provato a blindare Rebic facendogli firmare un contratto fino al 2022. Ma le pretendenti sono troppo agguerrite per riuscire nell’impresa di trattenerlo. Il croato ha caratteristiche ideali per la coppia d’attacco che piace a Conte formata da una prima punta potente e una seconda più agile”.