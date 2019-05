Conte: Icardi game over, su Perisic e Nainggolan idee diverse

Gian Luca Rossi, intervenuto in serata su Top Calcio, si è espresso sul futuro all’ Inter di tre giocatori tra i più criticati nel campionato appena terminato. Con l'arrivo di Conte molte cose potrebbero cambiare anche per i nomi più illustri. Per quanto riguarda Mauro Icardi, "Antonio Conte non lo vuol vedere neanche in fotografia, non ama prime donne". Secondo Rossi , Beppe Marotta avrebbe già individuato al strada per garantire l'uscita dell'ex capitano in modo da mettere a segno una corposa plusvalenza.

A proposito di Perisic "so per certo che Conte lo vorrebbe tenere, gli piace da morire. Come gli è sempre piaciuto Radja Nainggolan, il dramma è che non conosce quello che conosciamo noi. Non vorrei avesse una proiezione del belga che noi abbiamo visto solo nell’ultima giornata di campionato".