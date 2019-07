Conte ha chiesto un big per il centrocampo, mister X ha un nome

Le grandi squadre e le vittorie si costruiscono a centrocampo, un teorema ormai risaputo da chi bazzica il calcio, tanto più se lo si fa per professione a livelli top come Antonio Conte. Proprio per questo il nuovo mister nerazzurro, pur felice di Brozovic, dell’arrivo ormai ufficiale di Sensi, di quello probabile di Barella, si aspetta il colpo da 9 colonne sui giornali. Muscoli, centimetri e talento racchiusi in un uomo che possa cambiare il volto della squadra. Secondo Calciomercato.com il ritratto perfetto di Milinkovic Savic. Il laziale sarebbe l’uomo desideri di Conte e Marotta in silenzio, fuori dalle luci dei riflettori del mercato, starebbe lavorando per accontentarlo.

Lotito è un osso duro, soprattutto quando si parla di vendere. Ieri ha fatto parlare Tare sull’eventualità che il serbo possa lasciare la Lazio : “Se può partire? Siamo contenti insieme ed ha rinnovato il suo contratto, ma nel mondo di oggi, se arrivano proposte indecenti, si può prenderle in considerazione”. In casa laziale il peso di quell’”indecente” che lo scorso anno valeva 100 e passa milioni, quest’anno è sceso 80 milioni. Magari tagliati in parte con l’inserimento di un nome da sempre gradito a Simone Inzaghi, quel Gagliardini per cui anche nelle ultime ore sono partite telefonate da Roma verso Milano. Per ora vince il veto imposto da Conte, ma se dovesse aprirsi uno spiraglio concreto per Milinkovic ogni divieto andrebbe gambe all’aria.

Con Lukaku in agenda già da tempo, con la proposta allo United di prestito biennale da 10 milioni e riscatto obbligatorio a 60, Milinkovic è ipotesi da fantascienza? Fino ad un certo punto, se solo lo staff di mercato interista riuscisse a piazzare un paio di uscite che impattano duramente sul bilancio, Joao Mario e Dalbert su tutti, e poi Miranda, Gabigol e Puskas, senza disturbare l’ uscente per eccellenza Icardi e magari pure Nainggolan.