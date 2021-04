Conte, guarda che Champions! Tutti gli obiettivi nelle Semifinali

La sua Inter ancora deve affidarsi alla matematica per la conquista dello Scudetto, ma Antonio Conte non perde tempo e pensa già alla prossima stagione. In particolare, molti sono i desideri di mercato del tecnico pugliese ancora in corsa in Champions, e chissà che il buon Antonio non si sia guardato le Semifinali in questi due giorni europei.

Martedì sera è stata la volta di Real Madrid-Chelsea. Soprattutto tra i Blues ci sono molti nomi segnati in rosso da Conte: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri in primis, per la fascia sinistra; loro che non sono scesi in campo neanche un minuto, finiti in basso nelle gerarchie di Tuchel, dopo Ben Chilwell, titolare dell'out mancino. Stesso discorso per Olivier Giroud. L'attaccante, da sempre graditissimo da Conte, sta vedendo il campo con il lumicino. Tutte ottime occasioni magari a prezzo di saldo.

Il vero sogno per il centrocampo è N'Golo Kanté, come dicevamo in questo articolo. Ma Kanté, protagonista di una stagione super, ha un prezzo esorbitante, ed il rischio che possa essere solo una chimera è piuttosto concreto.

Ieri sera è stata poi la volta di PSG-Manchester City. Tra i padroni di casa l'Inter ha da sempre gli occhi monitorati su Leandro Paredes, ex regista di Empoli e Roma. L'argentino, titolare e sostituito solo negli ultimi scampoli di gara, potrebbe rappresentare il giusto identikit per alternarsi con Brozovic. Tra gli inglesi invece non ha giocato El Kun Aguero, finito ai margini delle rotazioni di Guardiola. Per l'ex attaccante dell'Atletico c'è da battere la concorrenza di tutta Europa.

Tante occasioni, prestigio assicurato. Conte, hai visto che Champions?