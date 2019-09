Conferme dall'Inghilterra, l'Inter a caccia del terzo rinforzo dallo United

Qualche giorno fa avevamo parlato di Nemanja Matic nel mirino dell'Inter, una notizia rimbalzata in Spagna visto che il Manchester United non ha rinnovato il contratto del serbo e non ha alcuna intenzione di farlo. L'ex Benfica andrà a scadenza il prossimo giugno, una buona occasione per tante formazioni ambiziose.

Tra queste l'Inter che viene descritta dal Mirror come possibile pretendente per il cartellino di Nemanja Matic. Ancora nessuna vera conferma sulla trattativa, il serbo comunque sarebbe il terzo rinforzo dallo United dopo Lukaku e Sanchez.