Con Conte lo tsunami è alle porte, stanno arrivando in quattro

Alfio Musmarra è solitamente molto ben informato su quanto accade in casa Inter. Il giornalista ha parlato stasera ai microfoni di Top Calcio 24 del mercato nerazzurro ormai già in ebollizione. Musmarra ha riferito che Conte avrebbe già firmato un contratto quadriennale e che avrebbe già iniziato ad operare insieme allo staff di mercato nerazzurro. Il primo ad arrivare, dopo Godin, sarebbe una sua vecchia conoscenza ai tempi del Chelsea, quel Moses oggi in prestito in Turchia al Fenerbahce.

Allo stesso tempo da Corso Vittorio Emanuele si è già provveduto a inviare in Inghilterra, destinazione Manchester, un fax con la proposta per Lukaku. 75 milioni la valutazione complessiva del belga, nella quale potrebbe rientrare come contropartita tecnica Ivan Perisic che sarebbe così accontentato nel suo desiderio di giocare in Premier. Un segnale importante a questo riguardo, Musmarra lo individua nell’agente di Lukaku, quel Federico Pastorello che ha sempre avuto rapporti preferenziali con la società nerazzurra. Capitolo serie A: anche in questo caso i due nomi su cui le attenzioni sono più forti, Barella e Dzeko, sembrano ormai sul punto di vestire la maglia nerazzurra. Per la punta giallorossa le ultime conferme sono arrivate in giornata, mentre per il giovane talento cagliaritano la chiave di volta saranno i due giovani Primavera dell’Inter , Colidio e Gavioli, che potrebbero andare a rimpinguare il cash necessario per soddisfare la richiesta del presidente Giulini.