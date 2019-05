Con Conte due cessioni di lusso. Il punto sugli inamovibili e sui giocatori da valutare

Dalla prossima settimana l’Inter andrà in mano ad Antonio Conte. L’ex Ct sta valutando la rosa attuale, e Tuttosport ha fatto il punto su chi potrebbe restare e chi invece è destinato a partire.

"Via Cedric e Vrsaljko, Candreva potrebbe ritagliarsi una seconda vita da tornante come già capito proprio nella nazionale di Conte, sempre che a sinistra non venga confermato Dalbert, oggi comunque da ritenere in uscita qualora arrivi l’offerta giusta. A centrocampo Brozovic e Nainggolan sono punti fermi, mentre Gagliardini è un elemento stimato da Conte e potrebbe essere rilanciato. Da valutare invece la posizione di Vecino: l’uruguaiano ha estimatori in Inghilterra e in Spagna, una Coppa America da protagonista potrebbe farlo diventare uomo mercato. Borja Valero non sembra avere il profilo giusto per il centrocampo dinamico nella testa di Conte, ma rimane un elemento di esperienza che potrebbe tornare utile. Certo l’addio di Joao Mario (Porto, Monaco ed Everton alla finestra). In avanti, conferme per Politano - verrà riscattato dal Sassuolo per 20 milioni, contropartite permettendo - e Martinez, in partenza Keita".

Infine ci sono Icardi e Perisic. Il primo sembra essere destinato ad un’inevitabile cessione, mentre il secondo dovrà essere valutato. Di fronte all’offerta giusta sarebbe libero di partire, mentre in caso contrario resterà con un probabile cambio di ruolo (esterno a tutta fascia).