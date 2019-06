Commisso, pronto uno sgarbo colossale alla Juventus a favore dell’Inter

Rocco Commisso è appena diventato patron della Fiorentina e già deve calarsi nella realtà del calcio mercato italiano che poco ha a che vedere con quello statunitense, da lui ben conosciuto per essere proprietario anche dei Cosmos di New York. Non solo le stranezze del mercato italiano, ma anche quelle piccole grandi rivalità di cui si nutre da sempre, nate in epoche più o meno lontane ma che esercitano una forma di pressione non secondaria sulle tifoserie e, di conseguenza, sui club.

Proprio di questo parla il sito di Repubblica, a proposito di un affare che da ieri sembrava ormai fatto. Federico Chiesa si sarebbe promesso alla Juventus, 5 anni di contratto a 5 milioni netti l’anno. Se l’accordo tra i bianconeri e l’esterno gigliato è già fatto, tutto è da costruire per quanto riguarda quello tra le due società. La rivalità tra viola e Juventus risale agli anni ’80 con lo scudetto soffiato dai bianconeri ai viola sul filo di lana dell’ultima giornata. Se i Della Valle sembravano passar sopra questi aspetti , lasciando la preminenza agli aspetti economici, per il nuovo proprietario della Fiorentina presentarsi con la cessione dell’uomo più rappresentativo proprio alla Juventus potrebbe esporlo immediatamente a critiche feroci, nelle quali i tifosi viola sono maestri da sempre.

Secondo Repubblica “la Juve, trovato l’accordo con il giocatore, inizierà la trattativa con la Fiorentina: la richiesta è di 80 milioni, i bianconeri tenteranno di inserire nell’affare Cuadrado. Se Paratici convincerà il colombiano, l’operazione avrà ampie possibilità di andare in porto. È anche vero che, per questioni di rivalità, la società ora di Commisso preferirebbe cedere il suo gioiello all’Inter. Insomma, la Juve è in vantaggio per numeri e tempi … ma Conte non si sente battuto“.