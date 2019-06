Commisso fa chiarezza sul futuro di Chiesa

Rocco Commisso è arrivato da pochi giorni a Firenze ma ha già le idee chiare su cosa serva alla Fiorentina per tornare a dare soddisfazioni ai propri tifosi. Il punto dirimente è il futuro di Chiesa. L'attaccante viola sembrava già destinato alla Juventus nelle ultime fasi della presidenza Della Valle ma il cambio di proprietà ha rimesso le carte in tavola. Il neo presidente viola ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport

“Contro il Belgio ha fatto un gran gol. L’Italia Under 21 ha fatto benissimo, speriamo che andrà in semifinale. Se riusciamo a trattenere Chiesa? Io credo di sì. Lo vorrei tenere in viola per almeno un altro anno. È cresciuto a Firenze, se non sbaglio sua madre e suo padre vivono a Firenze, e resterà perché facciamo una bella squadra. Ma mi deve dare il tempo”.