Colpo di scena tra l'Inter e Dybala. Spunta anche il nome di Lautaro

All'Inter piace Dybala, a Dybala piace l'Inter.

La corrispondenza d'amorosi sensi tra Marotta e l'entourage dell'argentino si protrae ormai da mesi, e non è più oggetto di mistero.

Tuttomercatoweb.com propone un'analisi comparata del rendimento dei due numeri 10 di Juve e Inter, e sgancia la bomba sul possibile interessamento da parte dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone proprio nei confronti di Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato, l'Inter considererebbe solamente offerte da 70 milioni di euro a salire per il suo gioiello, per il quale l'interesse dei clochoneros, già vicini al suo acquisto ai tempi del Racing, è piuttosto forte.

Ma la novità più rilevante è che, in caso di mancato acquisto di Martinez, l'Atletico ripiegherebbe proprio su Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus e dunque ingaggiabile a parametro zero.

Si prepara, dunque, un'estate rovente sul triplo asse Milano-Torino-Madrid, con due attaccanti argentini coinvolti.

Ma come sono andate, fin qui, le loro stagioni? Stando ai dati di transfermarkt.it, Lautaro ha fin qui realizzato 15 gol in 29 presenze di Serie A, per un totale di 17 in 41 apparizioni in stagione. Il tutto condito da 3 assist, tutti in campionato. Il totale ammonta a 2642 minuti giocati, per un gol ogni 155' giocati.

Numeri questi che si discostano decisamente da quelli di Dybala, autore di 8 gol e 5 assist in 24 presenze in campionato (rendimento il suo fortemente condizionato dai frequenti problemi muscolari), per un totale di 32 presenze, 13 gol e 6 assist stagionali. Per lui, una rete ogni 166' giocati.

Giocatori dunque diversi, Dybala più associativo nei confronti dei compagni di reparto e Martinez più incline alla realizzazione, ma che saranno entrambi protagonisti dei principali tormentoni di calciomercato estivi.