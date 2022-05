(Cm.com) Mercato Inter: sono i cinque i nomi prescelti per il centrocampo

Mercato Inter, iniziano le grandi manovre per il centrocampo.

Nella prossima sessione di mercato, la squadra nerazzurra dovrà fare un profondo restyling per quanto riguarda la propria linea mediana, visto che Arturo Vidal e Matias Vecino lasceranno Milano e sono indiziati a partire anche giocatori come Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, lasciando di fatto come presenti nella rosa soltanto i tre titolari. Per questo, da viale della Liberazione, viste le scarsa finanze su cui poter contare, vogliono cercare i profili più adatti per avere delle alternative molto valide a tal proposito.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, sono cinque i giocatori che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno visionando per capire quale possa essere il più pronto ed il più adatto a vestire di nerazzurro. In primis, potrebbe esserci un ritorno, ovvero quello di Lucien Agoumè, giocatore che oggi è in prestito al Brest ed è stato autore di una grande stagione. Sempre in Ligue 1 piace il figlio d'arte, Khephren Thuram del Nizza, centrocampista che può agire bene in un centrocampo a due o da mezz'ala.

Altro nome molto interessante è quello di Davide Frattesi del Sassuolo, giocatore che è stato inquadra come il perfetto alter ego di Nicolò Barella. E' sul taccuino, ma non è ancora considerato pronto, il centrocampista del Lecce, Morten Hjulmand, mentre non è da scartare l'ipotesi a parametro zero e che porta a Grillitsch dell'Hoffeneim. Grandi manovre per la prossima stagione per dare all'Inter una profondità di rosa che possa garantire un rendimento elevato e continuo per tutta la stagione.