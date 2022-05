(Cm.com) Mercato Inter, possibile scambio con l'Empoli per Asllani

Mercato Inter, i nerazzurri non mollano Asllani.

Il regista dell'Empoli, in questa stagione, si sta dimostrando uno dei migliori giovani dell'intera Serie A, grazie a tutta una serie di prestazioni che, a partire dalla seconda metà della stagione, vista la cessione della società toscana di Samuele Ricci al Torino, lo ha messo in mostra. Tante le società interessate al talento albanese e, tra queste, anche l'Inter che vorrebbe farne il vice-Brozovic per la prossima stagione facendolo crescere dietro al croato, per poi, pian piano, inserirlo come titolare futuro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società nerazzurra da tempo si è attivata per fare in modo di bloccare il giocatore, anche se la trattativa non è ancora decollata del tutto. Potrebbe, però, aprirsi un'opzione di mercato molto interessante che vede protagonista uno scambio che coinvolgere proprio Asllani e il secondo portiere nerazzurro Ionut Radu che, in questo modo, troverebbe molto più spazio, soprattutto visto che Vicario, ora all'Empoli, ma di proprietà del Cagliari, è molto vicino a vestire la maglia della Fiorentina.

Vedremo come si concluderà questa vicenda di mercato, ma di certo Asllani sta incantando tutti e non vuole smettere di stupire, provando a fare il grande salto nella prossima stagione, in modo da crescere ancora di più e diventare un giocatore importante in futuro. L'Inter c'è e vorrebbe approfittare dei buoni rapporti con l'Empoli, ma bisognerà attendere per capire quanto possa essere fattibile un approdo del giocatore a Milano nella prossima stagione. Marotta e Ausilio osservano, Asllani è pronto al grande salto.