(Cm.com) Mercato Inter: c'è una squadra che fa vacillare Perisic

Mercato Inter, c'è una squadra che fa vacillare Perisic.

L'esterno croato, protagonista assoluto della vittoria per 2-4 nella finale di Coppa Italia contro la Juventus grazie alla sua doppietta, nel dopo partita ha rilasciato un'esternazione molto forte indirizzata alla dirigenza di viale della Liberazione in merito al suo rinnovo. ""Se resto all’Inter? Non si aspetta l'ultimo momento per trattare con i giocatori importanti". "Se resto all’Inter? Non si aspetta l'ultimo momento per trattare con i giocatori importanti", le parole del giocatore a cui non è andata giù la strategia della società.

Di fatto, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, quella dell'esterno croato è stata una sorta di piccola bugia bianca, nel senso che dalla dirigenza da tempo era arrivata una prima offerta da 4 milioni di euro annui per due stagione, poi alzata a 4,5 milioni di euro annui - ovvero poco meno rispetto a quanto percepisce in questo momento il giocatore. Ma ciò che fa pensare Perisic è un'offerta che sarebbe arrivata dall'Inghilterra e nello specifico dal Newcastle, che propone un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione.

La forbice, rispetto all'offerta dell'Inter, è parecchio ampio, ma in tal senso la palla passa al giocatore che sta riflettendo se rimanere a Milano e in Italia, paese in cui è perfettamente integrato con la sua famiglia, in cui ha raggiunto una grande maturità calcistica ed in cui sta potendo vincere dei trofei importanti, oppure se provare una nuova esperienza in un nuovo paese, ma con l'impossibilità immediata di poter vincere qualcosa visto che la ricca proprietà del Newcastle deve prima fare alcuni step per arrivare a vincere.