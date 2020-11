Clamoroso Milan: il giocatore non rinnova e l'agente lo offre a Inter e Juve

Importante novità di mercato che riguarda Inter e Juventus sull'edizione odierna di TuttoSport. Secondo il quotidiano torinese infatti, starebbe per scatenarsi un derby d'Italia per un giocatore del Milan: Hakan Calhanoglu.

Il fantasista turco ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, e avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro netti per mettere la firma sul rinnovo. La cifra monstre avrebbe spaventato non poco il club rossonero, ragion per cui non è da escludere che quest'ultimo tenti una cessione lampo del giocatore già a gennaio.

Stipic, agente del giocatore, l'avrebbe offerto a Inter e Juventus, riscontrando l'interesse di entrambi i club verso il suo assistito. I nerazzurri potrebbero cedere Eriksen nella prossima finestra di mercato e sembrano ingolositi dall'idea di poter ingaggiare il centrocampista del Milan a zero il prossimo giugno. L'ostacolo più grande però sembra essere la Juventus, che secondo TuttoSport sarebbe più avanti nei discorsi con il fantasista rossonero.