Clamoroso a Madrid, Zidane pronto a far fuori un big

Stanno destando scalpore le parole di Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale. La stella del Real Madrid non sta vivendo un momento particolarmente felice dopo il ritorno di Zidane sulla panchina dei Blancos.

L’allenatore francese ha in animo un rinnovamento dell’organico che potrebbe coinvolgere il suo assistito insieme a Ceballos, Marcos Llorente e magari qualcuno dei senatori ormai vicini al fine corsa.

Con Zidane alla guida, la stella del Galles ha visto drasticamente ridotto il suo minutaggio e quasi sempre entrando a gara iniziata.

E’ stato lo stesso agente a confermare che la rottura è vicina : “Gareth vuole restare, ma non sono sicuro che il signor Zidane voglia che resti. Ha un contratto fino al 2022 ed è stato ed è tutt’ora, a mio parere, uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo. Questo è un gioco di opinioni e probabilmente il signor Zidane non la pensa così. Questa è la sua opinione, ha il diritto di farlo e non lo criticherò”.