Chiusura calciomercato, diversi i possibili affari last minute

Chiusura calciomercato, alle 23 di oggi si chiuderà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Diversi club sono ancora a lavoro per rinforzare le rose da mettere a disposizione dei rispettivi tecnici, e molteplici sono gli affari ancora in bilico. La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Kean, e chissà che Agnelli non provi a regalare un altro colpo ad Allegri. I nomi accostati ai bianconeri sono quelli di Pjanic e Icardi, ma in entrambi i casi sembra difficile che possa muoversi qualcosa. Il club torinese potrebbe quindi restare così, almeno fino a gennaio.

La lazio ha visto sfumare nella serata di ieri la trattativa per Kostic, a causa della resistenza dell'Eintracht Francoforte. L'esterno fortunatamente voluto da Sarri resterà in Germania, e Tare ha rispolverato un'affare che aveva congelato. A Roma infatti arriverà Zaccagni dal Verona. L'affare si chiuderà sulla base di 8 milioni di euro più due di bonus. Il Milan ha chiuso per Messias e Adli. La Sampdoria continua a lavorare in maniera serrata per Petagna, ma la punta del Napoli potrebbe non essere l'unico rinforzo. Keita Balde infatti sta tentanto di rescindere dal Monaco, e a quel punto potrebbe arrivare a parametro zero anche dopo la chiusura del mercato.

Rovente l'asse ligure Genova-La Spezia. Il club di Preziosi ha preso Nzola, mentre Agudelo e Destro faranno il percorso inverso. Tuttavia l'ex nerazzurro Thiago Motta, oltre l'ex interista Destro potrebbe abbracciarne un altro. L'ex primavera dell'Inter Manaj infatti è un obiettivo concreto, e potrebbe tornare in serie A. Il Cagliari cerca un punta. Più lontano Scamacca, potrebbe arrivare Lapadula. All'estero il Real Madrid sembra aver abbandonato la pista Mbappé, dopo che l'offerta da 180 milioni di euro è stata rispedita al mittente, si consola con il giovane Camavinga. Ancelotti lo vorrebbe subito, senza lasciarlo un anno in prestito al Rennes.