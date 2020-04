Chiesa Inter, stilato il piano per strappare il classe '97 alla Viola

Federico Chiesa torna prepotentemente all'interno dei radar degli scout interisti. Il gioiello della Fiorentina piace al club nerazzurro (in particolar modo al DS Piero Ausilio) ormai da più di un anno, ma i 70 milioni di euro richiesti dalla Viola hanno sempre bloccato il tutto.

Ora però la situazione può cambiare. Antonio Conte, tecnico dell'Inter che vorrebbe utilizzare Chiesa come esterno a tutta fascia, per il giocatore stravede. Dunque, qualora Victor Moses non dovesse essere riconfermato, il club di Via della Liberazione andrebbe ad impiegare i 12 milioni di euro del mancato riscatto del nigeriano proprio nell'offerta per Chiesa.

Ovviamente, tale somma si aggiungerebbe ad altri 10 milioni di euro più i cartellini di Henrique Dalbert e Radja Nainggolan. A riferirlo è stata la redazione di Sportmediaset.