Chiesa Inter, Renzi smentisce quanto circolato in mattinata: la nota

Nella mattinata di oggi le parole di Matteo Renzi, circa un approdo di Federico Chiesa all'Inter per la prossima stagione, hanno subito fatto il giro del web.

Adesso però, tramite una nota diffusa dal proprio ufficio stampa, l'ex Presidente del Consiglio nonché grande tifoso della Viola, ha smentito fermamente quanto circolato in rete. Una presa di posizione netta che smonta, almeno per il momento, ogni rumors di mercato che vedrebbe l'esterno classe 1997 in orbita nerazzurra.

Chiesa all'Inter piace molto e non è di certo un mistero. Il club di Via della Liberazione è pronto a proporre un maxi-scambio con Radja Nainggolan ed Henrique Dalbert protagonisti. Tutto questo però verrà ridiscusso solo nei prossimi mesi.