Chiesa-Inter e Borja Valero-Fiorentina: interviene Commisso. Le parole

Da ormai più di un anno i sondaggi dell'Inter per arrivare a Chiesa della Fiorentina si fanno sempre più insistenti. Il club gigliato però, ad oggi valuta il giocatore almeno 70 milioni. Insomma, una cifra non proprio irrilevante.

Sempre con la Fiorentina, resta aperto un canale per permettere a Borja Valero di far ritorno nella città che gli ha trasmesso così tanto amore da spingere lo spagnolo a tatuarsi le coordinate della città sulla propria pelle. Sui due giocatori, il nuovo patron della Viola Commisso ha detto:

"Chiesa? Ci sono tanti motivi per i quali può restare, ama la Fiorentina, i suoi vivono a Firenze e faremo una bella squadra. Incontri con l’Inter per Borja Valero? Non dirò nulla su questo, domani sarò aggiornato su tutto. Se mi piace? Montella, Pradè, Antognoni e gli altri dirigenti si dedicheranno alla formazione della squadra".