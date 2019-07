Chiesa, il patron della Fiorentina Commisso fissa il prezzo

Che la valutazione di mercato di Federico Chiesa sia lievitata in maniera anche piuttosto veloce non è più un mistero. Infatti, se il classe '97 l'estate scorsa valeva poco più di 40 milioni, oggi ne vale più del doppio.

Ad esserne sicuro è Rocco Commisso, neo-patron del club gigliato che ai microfoni de Il Sole 24 Ore ha fissato il prezzo per il proprio gioiellino. Queste le sue parole:

"Io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda è il nostro campione e non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari. Io ho i miei sogni. Non li dico per scaramanzia. Andiamo avanti passo dopo passo e vediamo che cosa succede".