Chiesa, il giocatore non convince ancora in molti: l'intervento di Biasin

Da ormai due anni, è uno dei giocatori che più in assoluto divide l'opinione pubblica italiana. Federico Chiesa infatti, nonostante abbia visto il prezzo del proprio cartellino raddoppiarsi in pochi mesi, continua a far parlare di sé.

Da un lato c'è chi lo considera un talento cristallino, dall'altra, al contrario, un simulatore che non applica abbastanza le proprie doti sul campo. Ad intervenire "in difesa" del gioiellino della Viola però ci ha pensato Fabrizio Biasin, che su Twitter ha scritto:

“Non so se Chiesa arriverà all’Inter, probabilmente no, del resto costa tanto e lo seguono in 42355. Però, davvero, non capisco come si possa definirlo “mezzo giocatore”. Può stare “antipatico” (perché poi, boh), ma che sia molto più di una promessa è chiaro persino a me".