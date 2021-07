Chi sarà il dopo Hakimi? Per l'Inter torna in auge un vecchio pallino

L'Inter, questa estate, cercherà un giocatore che possa sostituire Achraf Hakimi, arrivato ufficialmente al PSG . Tanti i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri che dovranno fare le loro attente valutazioni e considerazioni per trovare un nome adatto a quelli che saranno gli schemi del nuovo allenatore interista Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Repubblica, c'è un nome che potrebbe balzare presto in cima alle preferenze dei dirigenti di viale della Liberazione, nome che è un vecchio pallino. Si tratta di Alessandro Florenzi della Roma che sembra essere fuori dai piani della dirigenza giallorossa dopo i due prestiti al Valencia ed al PSG.

Un nome che potrebbe tornare buono, ma prima vi vogliono le uscite per poter affondare il colpa. In attesa di quelle, l'Inter sfoglia la rosa dei nomi. Nel frattempo Inzaghi freme per avere il suo nuovo esterno destro titolare per la prossima stagione.