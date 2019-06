Cessione Vanheusden, il padre parla dell'affare con lo Standard Liegi

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell'affare che dovrebbe portare Zinho Vanheusden allo Standard Liegi per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Insieme al difensore, alla corte del club belga dovrebbe approdare - ma solo in prestito - anche il centrocampista Xian Emmers. Sulla trattativa per Vanheusden, ad esporsi è stato il padre del ragazzo, Johan, che a Voetbal Nieuws ha detto:

“Ci sarà chiarezza se Standard e Inter troveranno un accordo, non ne ho idea, ma speriamo che i due club riescano a trovare un accordo. Nel complesso, sono molto soddisfatto della sua stagione, perché giocare per un giovane difensore centrale in un top club non è così semplice. I tifosi dello Standard hanno dato un contributo importante al suo sviluppo e il suo amore per il club è quindi ancora più forte“.