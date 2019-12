Cessione Politano, Conte ha tracciato il futuro dell'attaccante: i dettagli

Si prospetta un futuro sempre più lontano da Milano per Matteo Politano. L'ex Sassuolo, arrivato in prestito a Milano nell'estate del 2018 e riscattato qualche mese fa, sembra aver deluso le aspettative di Antonio Conte.

Il tecnico salentino infatti, con la panchina di ieri nonostante l'assenza di Lautaro Martinez, ha chiaramente lasciato intendere che per il n°16 all'interno del suo nuovo progetto non c'è spazio.

Per l'attaccante in queste settimane si è mossa la Fiorentina di Rocco Commisso, ma negli ultimi giorni si è fatta strada un'ipotesi che all'Inter potrebbe giovare parecchio: quella di uno scambio di prestiti col Napoli proprio tra Politano e Fernando Llorente. Quest'ultimo era stato richiesto da Conte già in estate in modo tale da avere un'alternativa di valore a Romelu Lukaku.