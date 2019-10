Cessione Gabigol, l'Inter sorride: la valutazione del brasiliano lievita

Non accennano a placarsi le prestazioni positive di Gabriel Barbosa alias Gabigol in Brasile. Il classe '96 infatti, con la maglia del Flamengo in occasione della semifinale di andata di Coppa Libertadores contro il Gremio, si è reso protagonista di due reti annullate.

Il match è terminato 1-1, ma gli squilli del brasiliano non sono di certo passati inosservati. Il prestito al club rubro-negro scadrà il prossimo 31 dicembre.

Ciò significa che, dopo tale termine, l'Inter avrà l'occasione di cederlo definitivamente anche altrove. Sull'attaccante, oltre ad esserci club brasiliani, ci sono anche squadre cinesi, inglesi e spagnole. In tutto ciò, il club meneghino è pronto a sfregarsi le mani valutando il giocatore non meno di 30 milioni.