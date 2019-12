Cessione Gabigol, i nerazzurri stabiliscono la cifra del via libera

Gabriel Barbosa è uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato in uscita dell'Inter: il centravanti carioca ha lasciato tutti di stucco con la maglia del Flamengo, con quest'ultimo in pole per strapparlo a titolo definitivo dai nerazzurri.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Calciomercato.com" la cifra stabilita dall'Inter è di 30 milioni, come già preannunciato nella nostra esclusiva.



Il club rubro-negro mantiene vivi i contatti, anche se non si esclude il clamoroso colpo di scena. Gabigol dà priorità al Flamengo, anche se non mancano le sirene europee.