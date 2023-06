Cessione Brozovic, Marotta senza peli sulla lingua: palla al croato

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 30/06/2023

Sulla cessione di Brozovic ha fatto chiarezza direttamente l’AD dell’Inter Giuseppe Marotta, che al Gran Galà di apertura del calciomercato ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili.

Palla passata, di fatto, al giocatore, che ancora sarebbe indeciso sulla strada da intraprendere.

Cessione Brozovic, Marotta passa la palla al croato

“Ci è arrivata questa offerta, posso dire che chi decide è sempre il calciatore e non la società. La situazione non è chiusa, il giocatore deve decidere se seguire una strada o no. Noi non siamo obbligati a cedere, ma valutiamo le opportunità. Il problema più grande è legato al vincolo contrattuale tra il calciatore e il club saudita. Noi proveremo a riaprire il discorso, altrimenti lo toglieremo dal mercato”.