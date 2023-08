Centrocampo Inter, Sensi c’è. Ma una pista estera non va assolutamente sottovalutata

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/08/2023

Centrocampo Inter, oltre alla permanenza di Sensi, potrebbe esserci un’altra opzione. Questa sessione di mercato, per i tifosi nerazzurri, non ha regalato particolari gioie. Tra una squadra ancora incompleta e un livello della rosa, rispetto a quella della scorsa stagione, i fan del club nerazzurro sono abbastanza sconfortati e diffidenti, specie per l’inizio imminente della nuova stagione.

Anche l’ultima trattativa, che avrebbe dovuto portare il centrocampista Lazar Samardzic dell’Udinese, non è andata a buon fine per le richieste esose degli agenti del ragazzo, che hanno cambiato le carte in tavola. Di fatto, però, la dirigenza dovrebbe avere per le mani i soldi risparmiati da questo affare saltato, bisognerà vedere se davvero verranno utilizzati.

Per quanto riguarda il centrocampo, saltato il giocatore serbo, Il Corriere dello Sport ha paventato due soluzioni alternative. In primis, quella della permanenza di Stefano Sensi. Il giocatore ha svolto un grande precampionato e ha limitato al minimo, la scorsa stagione, gli oramai celebri infortuni muscolari. Ma Inzaghi, ad inizio mercato, aveva fatto richiesta di un giocatore differente che potesse essere fisicamente più strutturato.

E a tal proposito, non è da sottovalutare la pista che porta al giovane francese, classe 2001, di proprietà del Nizza, Kephren Thuram. Il giocatore sembrava dover partire in questa sessione, ma ad oggi è rimasto nella squadra francese. La trattativa non è semplice per le richieste del club francese, ma l’impressione del quotidiano è che la decisione sul centrocampista verrà presa proprio nelle ultime ore.