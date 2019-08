CdS - Una big aspetta fino a martedì per una trattativa. Il punto

Icardi non convocato per la sfida contro il Lecce. Secondo il "Corriere dello Sport" i nerazzurri non avrebbero del tutto chiuso la porta al Napoli in merito ad una cessione dell'argentino.



L'entourage del giocatore ha sempre rispedito al mittente l'interesse di De Laurentiis, ma le mancate novità sul fronte Juve potrebbero convincere Maurito ad accettare il club partenopeo come nuova destinazione.



Il Napoli rimane alla finestra e l'ultimatum sarebbe fissato a martedì, conclude il noto quotidiano sportivo.