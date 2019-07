(CDS) Per sbloccare la trattativa Lukaku ora l'Inter pensa ad una contropartita

L'Inter non ha mollato la pista che porta a Lukaku. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega che nonostante il lavoro di mediazione di Pastorello, strappare l'attaccante al Manchester ad un prezzo ragionevole sarà tutt'altro che semplice.

Il giocatore intanto continua a far capire che la sua intenzione è quella di vestire la maglia nerazzurra, e salterà anche l'amichevole con il Tottenham.

Per sbloccare la trattativa ora l'Inter, secondo il quotidiano romano, starebbe pensando ad inserire una contropartita. Il nome è quello di Perisic, anche se l'età non gioca a favore dei nerazzurri. La politica dello United non prevede infatti investimenti su giocatori ultratrentenni, ma marotta ed Ausilio comunque ci proveranno.