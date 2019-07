(CdS) Mercato Inter: uno scambio clamoroso potrebbe chiudere la vicenda Icardi

Nelle ultime ore il Napoli è entrato pesantemente nella vicenda di mercato che vede al centro dell’attenzione Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport nell’affare potrebbe rientrare uno scambio a sorpresa: quello con Lorenzo Insigne, che da tempo vive un rapporto complicato con la città e la tifoseria napoletana. L’Inter è attenta all’ipotesi “E’ già esistita, e anche di recente, una sorta di consultazione dell’Inter, che ha provato a capire quanto venga valutato «il monello del gol». Il Napoli non ha l’esigenza di vendere il proprio capitano ma non ha neanche mai negato la possibilità che ciò possa succedere; e Raiola è cosciente delle difficoltà ambientali, un’infida preoccupazione da fronteggiare."

Il quotidiano romano evoca un riferimento importante per fotografare quello che Icardi potrebbe rappresentare per gli azzurri e per la città campana, quello di Diego Armando Maradona: "Un altro attaccante, dello stesso Paese, con tanti gol accende la fantasia dei tifosi"