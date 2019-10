(CDS) Mercato inter, nel mirino 3 parametri zero di lusso. I nomi

L'Inter, come di consueto, monitora il mercato dei parametri zero di lusso. In estate si effettuare un'operazione in stile Godin, acquistando quindi uno svincolato di lusso.

I nomi seguiti, stando al Corriere dello sport, sarebbero principalmente tre. In primis piace Vertonghen, in uscita dal Tottenham. Poi si garda in casa PSG, anche se con cautela. La società nerazzurra vuole evitare sgarbi ai parigini, visto che in ballo per l'estate c'è sempre il discorso legato ad Icardi, che potrebbe portare nelle casse dell'Inter ben 70 milioni.

Tuttavia all'Inter sono stato proposti sia Meunier che Kurzawa. I due esterni interesserebbero parecchio, sia per il ruolo che ricoprono in campo, sia per l'età, visto che hanno rispettivamente 28 e 27 anni.