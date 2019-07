(CdS) Mercato Inter: Conte telefona, i senatori concordano

Da ieri Icardi e Nainggolan sono ufficialmente sul mercato. Beppe Marotta con la sua dichiarazione ha messo in chiaro ciò che tutti sapevano da tempo ma facendo finalmente chiarezza totale sulle strategie del mercato nerazzurro.

Secondo il Corriere dello Sport però, nonostante ciò, Mauro Icardi sarebbe intenzionato a giocarsi egualmente le sue carte per dimostrare a Conte le sue qualità tecniche e umane e cercare di restare all'Inter. Il tecnico nerazzurro sembra non sentirci da quest'orecchio anche perchè in queste prime settimane si è mosso da par suo con tempestività e decisione per acclarare la reale situazione dello spogliatoio nerazzurro.

"Oltre ad essere stato adeguatamente relazionato da Marotta su quanto accaduto nei mesi scorsi, di suo ci ha messo qualche telefonata ai giocatori più rappresentativi dello spogliatoio, ottenendo soltanto conferme: Icardi ancora in squadra creerebbe più problemi, a causa dei rapporti interni deteriorati, piuttosto che garantire soluzioni tecniche“.