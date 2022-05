(CdS) Mercato Inter, concorrenza estera per Dybala: c’è l’offerta

Mercato Inter, il futuro di Dybala resta ancora incerto.

Dopo le indiscrezioni circolate ieri, che parlavano di un principio di accordi tra l’argentino e i nerazzurri, il suo agente è uscito allo scoperto smentendo tutto (clicca qui per rileggere le sue parole). Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, al momento Dybala avrebbe una sola offerta concreta sul piatto e non sarebbe quella dei nerazzurri ma del Borussia Dortmund. Il club tedesco sarebbe alla ricerca di un attaccante top per rimpiazzare il partente Haaland (destinato al Manchester City) e lo avrebbe individuato nell’argentino. I contatti con il suo agente sarebbero stati avviati da tempo e i tedeschi avrebbero presenta un’offerta da 4,5 milioni di euro netti a stagione e un ruolo centrale nel progetto. Proposta a cui il giocatore non avrebbe ancora risposto, in quanto la sua priorità al momento sarebbe quella di concentrarsi esclusivamente sul campo con la Juventus.

L’Inter resta comunque seriamente interessata ma ancora non avrebbe formalizzato un’offerta concreta. Anche i nerazzurri sono concentrati su questo finale di stagione in cui possono conquistare Coppa Italia e Scudetto. Per arrivare a Dybala, inoltre, bisognerà prima alleggerire il monte ingaggi con le cessioni di giocatori come Vidal o Sanchez.