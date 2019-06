(CDS) La trattativa per il centrocampista sembrava chiusa ma ora si complica

L'Inter e il Cagliari continuano a lavorare per definire il passaggio di Nicolò Barella in nerazzurro. Il giovane centrocampista del Cagliari spinge per trasferirsi a Milano, nella squadra che tifava da piccolo. Tra i due club però manca ancora l'Intesa.

In particolare esiste una differenza sulla valutazione del giocatore. Per l'Inter vale 35 milioni di euro circa, mentre per Giulini vale circa 15 milioni di euro in più.

Non c'è accordo nemmeno sulle contropartite da mettere sul piatto per sbloccare l'affare. Il club sardo infatti punta ad ottenere il cartellino di Esposito, ma la società nerazzurra non vorrebbe privarsene, così da evitare un Zaniolo-Bis.