(CDS) L'Inter sembrava vicinissima al giocatore, ora invece nuova frenata

L'inter continua a muoversi in maniera molto attiva in questa sessione di calciomercato. Chiuso Barella si insiste per Dzeko, ma la pista è difficile

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che prosegue tra Inter e Roma per Edin Dzeko. Negli scorsi giorni c'era stato un avvicinamento tra le parti. L'Inter aveva rilanciato a 12 milioni, e la Roma aveva aperto alla possibilità di abbassare le sue pretese. Eppure al momento ci sarebbe un nuovo gelo. I giallorossi devono trovare un sostituto, il che faciliterebbe non di poco la cessione del bosniaco. Ma l'Inter, stando al quotidiano romano, deve alzare la sua offerta.