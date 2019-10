(CDS) L'Inter per gennaio cerca una punta. 5 i nomi valutati. Il punto

Non è una novità che l'infortunio di Sanchez, che starà fuori per circa tre mesi, impone in casa Inter delle riflessioni in vista del mercato di gennaio

Non è una novità che l'infortunio di Sanchez, che starà fuori per circa tre mesi, impone in casa Inter delle riflessioni in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i nomi valutati sono 5. Si tratta di Ibrahimovic, Mandzukic, Giroud, Mertens e addirittura Cavani. Tutti questi giocatori hanno ricevuto offerte dalla Cina, ma stanno tentennando. Per questo marotta sta valutando, cercando di capire su chi sarà conveniente tentare l'affondo.