CdS - L'Inter fa muro per Pinamonti, no a 15 milioni. Ecco la nuova cifra

Secondo quanto riferito dal "Corriere dello Sport" l'Inter fa muro per la cessione di Andrea Pinamonti. Il centravanti, dopo essersi fatto notare durante il Mondiale U20, sarebbe finito nel mirino di molti club quali Parma e Benfica.



I ducali avrebbero annotato sul loro taccuino il baby bomber nerazzurro, ma sarebbero i lusitani al momento a muovere passi concreti per l'acquisto del giocatore.



Il club di Lisbona avrebbe già presentato un'offerta di 15 milioni, ma Suning avrebbe rispedito al mittente le lusinghe provenienti dal "Da Luz".



La nuova cifra stabilita dal congiunto nerazzurro, stando sempre alle indiscrezioni del noto giornale, sarebbe quella di 20 milioni. Cifra succosa per le casse della sede di Corso Vittorio Emanuele, con i portoghesi che dovranno sborsare una somma ingente pur di strappare il wonderkid cresciuto a Interello.