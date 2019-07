(CDS) L'agente di Barella ha incontrato la Roma. Vicenda chiusa

Nella serata di ieri Beltrami, agente di Barella, ha incontrato i dirigenti di Barella. Le parole di Giulini avevano esposto chiaramente la scelta societaria, ossia quella di accettare l'offerta giallorossa.

Tutto dipendeva quindi dalla volontà del centrocampista. Il Corriere dello Sport questa mattina ha ribadito quanto già circolato ieri sera immediatamente dopo il meeting. Barella vuole l'Inter, e quindi fumata nera per la Roma.

"Pur non avendo fatto mosse, la giornata di ieri per l’Inter è stata positiva. Marotta e Giulini in Lega non si sono parlati, ma quando in serata si è sparsa la notizia della fumata nera al termine del confronto tra Beltrami e i dirigenti della Roma, in viale della Liberazione la soddisfazione era tangibile.

Marotta e Ausilio ritengono di aver presentato un’offerta importante e, almeno in questo momento, non hanno interesse a fare rilanci, neppure sui bonus stabiliti (4 milioni più 36 di parte “fissa”) perché non vogliono sforare quota 40".