CdS - Inter, Dzeko vuole solo i nerazzurri: la situazione

Edin Dzeko, attaccante della Roma e da quattro stagioni nella Capitale, vuole solo vestire la maglia dell'Inter. "Il Corriere dello Sport" in edicola oggi spiega la situazione nel dettaglio del bomber bosniaco.

Così riferisce il quotidiano romano: "Edin preme e vorrebbe a tutti i costi lasciare la Capitale per trasferirsi a Milano, dove Nainggolan lo aspetta a braccia aperte e dove ha ottimi rapporti sia con Brozovic sia soprattutto con Perisic (che la scorsa estate sui social lo aveva invitato a raggiungerlo all’Inter). Dzeko si è promesso al club di proprietà di Suning con il quale firmerà un contratto triennale con un ingaggio superiore ai 4 milioni (più bonus). Per il momento c’è un’intesa di massima sulla cifra, ma molte cose vanno limate nonostante Silvano Martina, l’agente Fifa molto vicino ad Edin, sia... di casa in corso Vittorio Emanuele. L’Inter inizierà con un’offerta da una decina di milioni più bonus, consapevole che la Roma ne chiederà il doppio. Difficile che Marotta e Ausilio si facciano spaventare dalla differenza di valutazioni. Piuttosto, come detto, occhio alla contropartita tecnica: non va escluso che possa essere proposto l’argentino Colidio. Nessuna possibilità che parta per Roma il portiere Radu che i giallorossi avevano seguito e che l'Inter riacquisterà dal Genoa per mandarlo ancora in prestito (di nuovo in Liguria?) visto che ha intenzione di farne il dopo Handanovic".